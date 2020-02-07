Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi.
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