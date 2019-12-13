Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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