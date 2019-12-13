Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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