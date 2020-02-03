Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
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