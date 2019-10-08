Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
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