Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:11 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. - ANKARA
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