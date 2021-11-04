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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz"

04.11.2021 22:17
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalanma, arasında sıkışma değildir" dedi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşmelere katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

"MECLİS BİZİ DAVET ETSİN, GELELİM"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına milletvekillerinin aynı soruları sormasından dolayı eleştirerek başladı. Çavuşoğlu, Meclis'te grubu bulunan partilerden davet gelmediğini ifade ederek, "Genel başkanlarınız bizi davet etsin, gelelim, bilgi verelim. Meclis bizi davet etsin, gelelim. Bizim gocunacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, adalar konusunda, "Tarihten gelen sorunlarımız var. Oturup konuşalım, birlikte kafa yoralım" şeklinde konuştu.

"FİTNE YAPMAYA ÇALIŞMAYIN"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her konuda AK Parti ve Cumhur İttifakı suçlu, Türkiye Cumhuriyeti haksız, Cumhurbaşkanlığı suçlu. Bir kompleksiniz mi var? Amerika'nın doğru yazdığından emin misin ki beni sorguluyorsun? Hepsinde biz mi haksızız. Onların raporlarından yola çıkarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı içinde fitne yapmaya çalışmayın. Seversiniz sevmezsiniz, halk karar verdi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Herkes dış politika konuşur, doğal, neden Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığını ayrı görmeye çalışıyorsunuz? Nereden çıkarıyorsunuz Cumhurbaşkanlığının bizi hiçe saydığını? Amerika ile kurmaya çalıştığımız çalışma grubu için çalışmalara başladık."

"NOTLARI DAHİ BİZ HAZIRLIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanlığına önem verdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Notları dahi biz hazırlıyoruz. Bir lider hazırladığınız konuşmayı konuşmak zorunda değil ama yüzde 90 konuşuyor, niye? Bize güveniyor. Cumhurbaşkanı'mız istişareye çok önem veriyor. Onlara da bilgi veriyoruz. Alay etmeye gerek yok. Kurumlarla birlikte çalışıyoruz. 'Cumhurbaşkanlığı toplantılarına niye siz katılmıyorsunuz?' 500 yıllık diplomasi tarihimiz var. Baş başa görüşme, görüşme formatında var. Ben de görüşüyorum bir dışişleri bakanıyla. Onların notlarını da biz hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız, döner dönmez orada ne olduğunu söylediği gibi MGK'da tek tek anlattı. Kim söylüyor tutanaklarda olmadığını? Biden ile görüşmelerde neler konuştuklarını, neleri takip etmemiz gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"AMERİKALI BİR TÜRK TERCÜMANA GÜVENİYOR DA BİZ NİYE KENDİ ÇOCUĞUMUZA GÜVENMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı'nın danışmanına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın yanındaki tercüman kızımız çok güzel de tercüme yapıyor. Bu kim? Bizim Cumhurbaşkanlığı'nda 'başdanışman' olarak çalışan bir kız. Biden'ın yanındaki tercüman kimdi biliyor musunuz? Bir Türk! Amerikalı bir Türk tercümana güveniyor da biz niye kendi çocuğumuza güvenmiyoruz? O kızımıza burada yüklenmenizi anlayamadım" diye konuştu.

Mali Eylem Görev Gücü'nün Türkiye'yi gri listeye almasına ilişkin olarak Çavuşoğlu, "Soruyorum size, raporunu okuyan var mı aranızda? 'Türkiye bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirilmiştir, Türkiye'nin seviyesi yükseltilmesi gerekiyor' diyor. Bu rapora bir göz atsaydınız. 'Karar siyasi' diyebilirdiniz. Niye aldılar? Bizim üzerimizde kılıcı sallandırmak için" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE İŞGALCİ SUÇLAMASINI REDDEDİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'in Türkiye'nin işgalci devlet olduğu iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'ye işgalci suçlamasını reddediyoruz. PKK demokrasisi, PKK'dan öğrendilerse böyle olur demokrasi. PKK güdümündeki arkadaşın demokrasi anlayışı olması mümkün değil. Siz PKK'nın güdümündesiniz. PKK'nın emrinden çıkamazsınız. Sen benim devletime işgalci diyeceksin. ÇİN'DEN ÖRNEK VERİYORSUNUZ."

Uluslararası hukuktan örnek veren Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk ne diyor, ona bakarsınız. Bir ülkeye tehdit için oraya gitme yetkisi veriyor. Niye bana işgalci dedin? Çin'in demesiyle mi senin demenle mi benim dememle mi oluyor? Biz de Kürt düşmanlığı yoktur. Benim ülkeme işgalci diyene ben yüzüne gerçekleri söylerim. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim mücadelemiz PKK ile. Siz kendinizi eşittir PKK olarak görüyor olabilirsiniz. Kürt kardeşlerimizin de PKK'dan neler çektiğini biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığı sınırlarımızı belirledik ve Birleşmiş Milletler'e kaydettirdik. Kıta sahanlığımızı belirledikten sonra her an her dakika sondaj veya sismik araştırma yapmak zorunda değilsiniz. Bu kıta sahanlığına siz başkalarını sokuyor musunuz? Gemilerimizin hiç birini satmadığımız gibi, bu konudaki gemilerimizi arttırıyoruz. Doğu Akdeniz'de geri adım söz konusu değil" diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya ile ABD arasına sıkıştığı iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz. Bu bir yalpalanma, arasında sıkışma değildir" dedi.

"MONTRÖ'NÜN KANAL İSTANBUL'UN ÖNÜNDE ENGEL OLMADIĞINI SÖYLÜYORUZ"

Kanal İstanbul konusunda Çavuşoğlu, "Montrö'nün Kanal İstanbul'la alakası yok. Boğazlardan geçiş ve Karadeniz'deki kıyıdaş olmayan ülkelerin bulundurabileceği gemi tonajını düzenliyor. Montrö'nün Kanal İstanbul'un önünde engel olmadığını söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLER

10 büyükelçi konusunda Bakan Çavuşoğlu, "Bu sorunu bu şekilde çözdük ama büyükelçiler geri adım attığı için çözdük. Büyükelçiler haklı haksız girmiyorum ama yüzde 100 haksızlar. 'Neden bu noktaya getirdiniz?' Ne kadar haklı olursa olsun 'bu büyükelçiler ultimatom veremezler' niye diyemediniz? Hala Türkiye geri adım attı diyorsunuz. Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi bellidir. Bunu söylemenizi beklerdim. Siz 10 büyükelçinin geri adım atmasını da hazmedememişsiniz" şeklinde konuştu.

"BİZ ADAY ÜLKE STATÜSÜNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ, VAZGEÇEN AB"

Bakan Çavuşoğlu, AB süreci hakkında da, "Biz aday ülke statüsünden vazgeçmiş değiliz. Vazgeçen AB" ifadelerini kullandı.

Taliban konusundaki eleştiriye ise Çavuşoğlu, "Gelen 8 kişi. Evet içlerinde BM'nin yaptırım listesinde olan var. Herkes görüşüyor bir şey olmuyor da ben görüşünce niye sorun oluyor? Ben büyükelçiliğimi kapatmadım, iyi ki de kapatmadım. Herkes aşamalı angajmana gidiyor. Orada DEAŞ, El Kaide var" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 470 bin Suriyelinin Suriye'ye döndüğünü açıkladı.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya ile Amerika arasında dengeyi kendimize güvenerek yapıyoruz" - Son Dakika
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