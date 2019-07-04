Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın (İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında...
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın (İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında...

2 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın (İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında tutması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Rusya'nın ( İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında tutması gerekiyor."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:23 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İdlib, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Ka-32 helikopterlerinin Türkiye'ye teslimatını tamamladı Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Üç yıl önce zenginler listesindeydi! Sabri Ülker'in torunu "fakirlik belgesi" aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın (İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]