Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın (İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'nın (İdlib'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında tutması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:23 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Rusya
'nın ( İdlib
'deki saldırılar konusunda) rejimi kontrol altında tutması gerekiyor."
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