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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz"
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