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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rusya'yla birlikte çalışmaya devam ederek, ateşkesin kalıcı olmasını...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:57 Kaynak: AA
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