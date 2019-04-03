Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'ler Bitmiş Bir Anlaşmadır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot önerisi yaptı ancak satış olacağının garantisi bulunmuyor."

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