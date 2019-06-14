Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S400ler konusunda) Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız"
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S400ler konusunda) Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Editör Masası'ndan genel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Editör Masası'ndan genel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (S400ler konusunda) Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:22 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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