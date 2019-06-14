Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(S400ler konusunda) Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Editör Masası'ndan genel Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:22 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Editör Masası'ndan genel
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı
Editör Masası'na konuk oldu. (1)
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