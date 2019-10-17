Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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