Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saat 10.30'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüşecek. - ANKARA
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın mektubunu çöpe attı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi