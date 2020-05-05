Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Salgın nedeniyle) Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize döndürdük"

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