Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Samsun'da
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON-Samsun) katılmak üzere Samsun'a geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:11 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, '11. Büyükelçiler Konferansı'na (BKON-Samsun) katılmak üzere Samsun'a geldi.
Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan '11. Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere havayoluyla Samsun-Çarşamba Havalimanına inen Bakan Çavuşoğlu'nu Vali Osman Kaymak, AK Parti
Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz
, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir
ve Samsun protokolü karşıladı. Çavuşoğlu'na Samsun'a gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan
, İstanbul
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç
da eşlik etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindekiler sırasıyla Bandırma
Vapuru, Atatürk Anıtı, Samsun Valiliği
ve Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
'11. Büyükelçiler Konferansı' ise Çavuşoğlu ve konuk büyükelçilerin katılımıyla 13.30-15.00 saatleri arasında yapılacak. - SAMSUN
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