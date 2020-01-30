Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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