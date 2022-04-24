Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

SAO Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun açılışında yaptığı konuşmada, Brezilya'nın Latin Amerika'da Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olduğunu ve mevcut ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkiye değinen Çavuşoğlu, iki ülke arasında köklü dostluk ve stratejik ortaklık bağları bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Brezilya'nın önemine işaret ederek, "Brezilya, Latin Amerika bölgesinde bizim en büyük ticaret ortağımız ama bugün yaptığımız görüşmelerde, özellikle iş insanlarıyla 5 milyar dolarlık ticaret hacmi bizim potansiyelimizin çok gerisinde, dolayısıyla bizim hedeflerimiz büyük." diye konuştu.

İki ülke arasında birçok alanda ilişkilerin geliştiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Benim çocukluğumda herkes Brezilya dizilerini izlerdi ve o yıllarda Türkiye'de televizyon satışlarında rekorlar kırılmıştı. Çünkü Brezilya dizileri gündüz oynanıyordu ve herkes iş yerine Brezilya dizilerini izleyebilmek için televizyon almıştı. Yani bugün beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1. sıradaysak ve dünyada 3'üncüysek bunda Brezilya dizilerinin büyük katkıları oldu. Tabii her şey değişiyor zamanla, şimdi tam tersine döndü. Brezilya'da ve Latin Amerika'da Türk dizileri izleniyor."

"Hem Brezilya'da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz"

Latin Amerika'da Türkçeye artan ilgiye dikkati çeken Çavuşoğlu, "Hem Brezilya'da hem de Latin Amerika bölgesinde Türk diline ilginin de arttığını görüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü etkinliğini ve sayısını artırıyor. Ayrıca üniversitelerimiz arasında da gerçekten çok takdir ettiğimiz iş birliğini görüyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sao Paulo sadece Brezilya'nın değil Güney Amerika'nın önemli ticaret, finans, lojistik ve kültür merkezidir. Bölgedeki tek başkonsolosluğumuzun, tüm Latin Amerika, Orta Amerika dahil, burada olması tesadüf değildir. Bugün komşu ve dost ülkelerin başkonsolosları da aramızda demek ki sadece Türkiye'nin ilgisini çekmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız"

Bakan Çavuşoğlu, yeni binasına taşınan Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğunun kapısının Türk vatandaşlarının yanı sıra Brezilya ve dost ülkelerin vatandaşları için de açık olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığının özellikle yurt dışındaki vatandaşlar için 85'ten fazla konsolosluk hizmeti verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Konsolosluk hizmetlerinde artık yapay zekadan faydalanmaya başlayacağız. Hızlı programımızla, birçok hizmetimizi yapay zekayla 7 gün 24 saat anlayışıyla vermeye önümüzdeki günlerde başlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, 2019'da başlatılan dijital diplomasi inisiyatifini hatırlatarak, "Bugün yapay zekadan sadece konsolosluk hizmetlerinde değil dış politika gelişmelerinin tespiti, takip edilmesi ve analizleri konusunda da faydalanıyoruz." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın bağımsızlığını kutlayan Çavuşoğlu, "Brezilya'nın bağımsızlığına giden yolda 21 Nisan Tiradentes Gününün önemini biliyorum. Hem Tiradentes Gününüzü hem de Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıl dönümünü canıgönülden kutluyorum. Yarın Brezilya'da yapacağımız görüşmeleri de sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.