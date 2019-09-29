Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı

39 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şehit mevlidine katıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde şehit piyade teğmen Fikret Dinçer için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Çavuşoğlu, şehit Dinçer'in Orta Mahalle'de yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Ali Dinçer'e ve ailesine başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, okunan mevlidin ardından Antalya'dan ayrıldı.

Programa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile vatandaşlar katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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