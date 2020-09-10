Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanlarıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Senegal'in başkenti Dakar'da iş insanlarıyla görüştüğünü kaydetti.

Ülkedeki Türk şirketlerin "Yükselen Senegal Planı"na önemli katkılar sağladığını belirten Çavuşoğlu, "2018'deki 400 milyon dolar ticaret hacmimizi yakalayıp daha da artıracağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yarın Dakar'da resmi temaslarda bulunacak.