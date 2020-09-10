- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü
DAKAR - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de iş adamları ve kurum temsilcileri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Batı Afrika ziyareti turunun son durağı olan Senegal'e geldi. Çavuşoğlu, burada iş adamları ve kurum temsilcileriyle görüştü. Görüşmede Gine Bissau ziyaretine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Batı Afrika bölgesi tüm Afrika bölgesi bizim için önemli. Gine Bissau'da büyükelçilik açacağız. Gine Bissau'da Türkiye'de büyükelçilik açıyor. İlerleyen günlerde büyükelçimizi açıklayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:26 - Kaynak: İHA
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