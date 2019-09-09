Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye, İdlib, Astana toplantısı ve Suriye Anayasa Komisyonu konuları ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki çocuğun otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın uçağını test etti Çavuoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 18:53:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]