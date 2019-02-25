Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Silahsızlanma Konferansı"Nda Konuştu
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde gerçekleştirilen "Silahsızlanma Konferansı"nda konuştu.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelişi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde gerçekleştirilen "Silahsızlanma Konferansı"nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:19 Kaynak: AA
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