Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 Kilometre Güvenli Bölge) Türkiye'nin Kararlılığından Sonra...
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye'nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye'nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:37 Kaynak: AA
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