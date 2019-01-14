Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 Kilometre Güvenli Bölge) Türkiye'nin Kararlılığından Sonra...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 Kilometre Güvenli Bölge) Türkiye'nin Kararlılığından Sonra...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye'nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Sınırda 30 kilometre güvenli bölge) Türkiye'nin kararlılığından sonra bu fikri ortaya attılar, buna karşı değiliz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:37 Kaynak: AA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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