Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan Meclis Başkanı Dacic ile bir araya geldi (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Meclis Başkanı İvica Dacic ile görüştü.
Kaynak: AA
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