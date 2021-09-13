Son dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce Belgrad'da görüştüğüm Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Daçiç'in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi parlamentolar arası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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