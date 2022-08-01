Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

01.08.2022 00:36
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

YORUMLAR
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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni... Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni... Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni... Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gelişmeler nedeniyle aradığı mevkidaşlarına, Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni...
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırp ve Kosovalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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