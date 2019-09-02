Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü
7 saat önce
Görüşmeden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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