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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

7 saat önce

Görüşmeden görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Görüşmeden görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'na katılmak üzere geldiği Slovenya'da, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Slovenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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