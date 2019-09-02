- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya'da

LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Slovenya'da 14. Bled Stratejik Forumu öncesi ülkenin Dışişleri Bakanı Miro Cerar tarafından karşılandı. Bakan Çavuşoğlu, 14. Bled Stratejik Forumu'nda "Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık" temasıyla gerçekleştirilecek panelde konuşacak. Çavuşoğlu sonrasına Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Marjan Sarec tarafından kabul edilecek, Sloven mevkidaşı Miro Cerar ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek.