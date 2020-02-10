Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi

6 saat önce

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması

İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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