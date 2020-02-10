Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi
6 saat önce
Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılaması
İkilinin görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
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