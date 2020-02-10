Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın katıldığı heyetlerarası görüşmenin görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın katıldığı heyetlerarası görüşmenin görüntüler
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi. (2)
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