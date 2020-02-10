Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile bir araya geldi -... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar'ın katıldığı heyetlerarası görüşmenin görüntüler

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulanan Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile Resmi Konut'ta bir araya geldi. (2)