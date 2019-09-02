Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüştü