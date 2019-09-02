Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü
4 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya ve Kosovalı mevkidaşları ile görüştü LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ve Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile görüştü
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