Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecini desteklediğini, eleştirilerini dostane yaptığını belirterek "Sayın Bakan (Miroslav Cerar) Türkiye'ye gelmeden önce Anadolu Ajansına verdiği mülakatta da ortaya hem bir vizyon koymuştur hem de...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sürecini desteklediğini, eleştirilerini dostane yaptığını belirterek "Sayın Bakan (Miroslav Cerar) Türkiye'ye gelmeden önce Anadolu Ajansına verdiği mülakatta da ortaya hem bir vizyon koymuştur hem de dostane hatırlatmalarda bulunmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Slovenya Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişi yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, Cerar'ın yarın İstanbul'da Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına Eş Başkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşliğinde katılacağını ve bir iş forumu düzenleneceğini aktardı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolar civarında bulunduğunu, bunun geliştirilebileceğini söyledi. İlk defa bir Türk firmasının Slovenya'da önemli bir altyapı projesinin ihalesini kazandığını hatırlatan Çavuşoğlu, Slovenya'daki projelere Türk firmalarının ilgi gösterdiğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülkenin savunma sanayisindeki iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini, bu konuda ve sosyal güvenlik konusunda müzakere edilen anlaşmaların imzalanması halinde bu alanlardaki ilişkilerin hukuki zemininin kuvvetlendirilmiş olacağını kaydetti.

"Slovenya, AB sürecimize her zaman objektif destek vermiştir. Bir uyarısı ya da eleştiri olduysa da dostane olmuştur." diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bakan Türkiye'ye gelmeden önce Anadolu Ajansına verdiği mülakatta da ortaya hem bir vizyon koymuştur hem de dostane hatırlatmalarda bulunmuştur. Bunun için kendilerine teşekkür ediyoruz. 2021'in ikinci yarısında Slovenya'nın (AB) dönem başkanlığı başlayacak. Öncesinde şimdi Hırvatistan, arkasından Almanya ve Portekiz dönem başkanlığı yapacak. Arkasında Slovenya ile 4 dost ülkenin dönem başkanlığında mesafe katedeceğimiz alanlarda birlikte çalışırsak hem AB'nin hem Türkiye'nin yararına adımlar atmış olabiliriz."

Çavuşoğlu, Cerar'ı göç konusu ve İdlib'deki son durum, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı hakkında bilgilendirdiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki dönemde dost Slovenya ile ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Slovenya'nın bölgesel inisiyatiflere öncülük yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin dönem başkanlığını devralacağı Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Süreci ve dijital diplomasi gibi konularda tecrübe paylaşımı yapacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Slovenya'da bulunan mayından arındırma ve mayın kurbanlarının rehabilitasyonuna yönelik uluslararası merkeze Türkiye'nin desteğinin süreceğini, Ljubljana camisi ve İslam Kültür Merkezinin yapımına Türkiye'nin destek verdiğini, bunun kültürel ve tarihi bağların nişanesi olduğunu dile getirdi.

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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