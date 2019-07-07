Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Söbüçimen'de
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-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun Söbüçimen Yaylasındaki konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu baba ocağı Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:31 Kaynak: AA
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun Söbüçimen Yaylasındaki konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, hafta sonu baba ocağı Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı ziyaret etti.
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