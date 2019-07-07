Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Söbüçimen'de
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Söbüçimen'de

45 dakika önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun Söbüçimen Yaylasındaki konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu baba ocağı Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Söbüçimen'de, System.String[]
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu'nun Söbüçimen Yaylasındaki konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hafta sonu baba ocağı Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:31 Kaynak: AA
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