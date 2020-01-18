Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz" - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz"

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Türk'ün yaralandığı Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Türk'ün yaralandığı Somali'deki bombalı saldırıya ilişkin, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz." dedi.

Çavuşoğlu, Somali'de Türk inşaat şirketi çalışanlarının yaralandığı saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bu olayın terörün çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelemizde bizi asla yıldıramaz." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Somali halkının her zaman yanında olacaklarının altını çizerek "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum, durumlarını yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6'sı Türk vatandaşı, 15 kişi yaralanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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