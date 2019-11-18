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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkedeki benzin zammını fakirlere yardım etmek için yaptıklarını söyledi İranlı Hulk, Amerika'daki kafes dövüşü turnuvasına katılacak 2014'teki DEAŞ baskınından sonra kapatılan Musul Başkonsolosluğu yeniden açılıyor İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti