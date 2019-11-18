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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Son günlerde İran'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini ve İran'ın huzura kavuşmasını diliyoruz"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:40 Kaynak: AA
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