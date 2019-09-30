Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Strazburg'a gidiyor
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Strazburg'a gidiyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak yarın Strazburg'a gidecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Strazburg'a gidiyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi'nin 70. yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak yarın Strazburg'a gidecek.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'nin 70. yıldönümü kutlama törenlerine katılmak üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Onursal Başkanı olarak 1 Ekim'de Strazburg'a bir ziyaret gerçekleştireceği kaydedildi. Bakan Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi'ni ziyareti çerçevesinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejinovi Buri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Liliane Maury Pasquier ve Avrupa Konseyi eski Genel Sekreteri Thorbjrn Jagland ile görüşmesi yapmasının öngörüldüğü kaydedildi. - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi, Strazburg, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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