Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan'da
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan'da

59 dakika önce

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.

Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Hartum, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:03 Kaynak: AA
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