Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan'da
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Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:03 Kaynak: AA
Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildirinin imza törenine katılmak üzere Sudan
'ın başkenti Hartum
'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Çad Cumhurbaşkanı
Idriss Deby Itno tarafından kabul edildi.
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