Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü

49 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da bulunan Sudan heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Sudan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da bulunan Sudan heyetiyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri için başkentte bulunan Sudan heyetiyle görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani hazır bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ankara, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:58 Kaynak: AA
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