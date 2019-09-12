Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudan heyetiyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da bulunan Sudan heyetiyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:58 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Sudan siyasi istişareleri kapsamında Ankara'da bulunan Sudan heyetiyle bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Sudan siyasi istişareleri için başkentte bulunan Sudan heyetiyle görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani hazır bulundu.
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