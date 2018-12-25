Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de Deaş'ı) Tek Başımıza Etkisiz Hale Getirecek Güce Sahibiz"
33 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de DEAŞ'ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de DEAŞ'ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz"
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer
Son Dakika! Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
Tarlada 1 Lira 50 Kuruş Olan Patates Markette 4 Lira