Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de Deaş'ı) Tek Başımıza Etkisiz Hale Getirecek Güce Sahibiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de Deaş'ı) Tek Başımıza Etkisiz Hale Getirecek Güce Sahibiz"

33 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de DEAŞ'ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de DEAŞ'ı) Tek başımıza etkisiz hale getirecek güce sahibiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Suriye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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