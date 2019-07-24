Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni...
15 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye
'de güvenli bölge oluşturulması) ABD'nin getirdiği yeni öneriler bizi tatmin eder düzeyde değil"
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