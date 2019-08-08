Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:31 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye
'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz Suriyeli doktor korkunç işkenceyi anlattı: Esed rejimi, mahkumları cesetlerle aynı odada tutuyor Dünyaevine girerken depreme yakalandılar! Panik anları kamerada 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor