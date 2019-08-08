Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de güvenli bölge) Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:31 Kaynak: AA
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