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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de) Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor"
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de) Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor"
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