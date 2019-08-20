Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız"
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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