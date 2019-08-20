Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'de TSK konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye
'de TSK
konvoyuna saldırı)Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız"
ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi MARDİN Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rejim ateşle oynamamalı