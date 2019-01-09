Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Var Olan Aktörlerle Yapıcı Bir Şekilde Çalışmaya Devam...
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IHAAW110628-SIY/09-01-2019- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de var olan aktörlerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım" dedi.
IHAAW110628-SIY/09-01-2019
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, " Suriye
'de var olan aktörlerle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım" dedi. 09.01.2019 11: 06: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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