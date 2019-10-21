Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz."
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