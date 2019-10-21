Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde...

31 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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