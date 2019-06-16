Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:38 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Suriye
'deki gözlem noktasına saldırı) Rejimin bu saldırganlığını da kabullenmemiz mümkün değil ve İdlib
Muhturası'na da aykırı, Rusya'yla imzaladığımız. Burada rejimi durdurmak da Suriye konusunda yakın iş birliğinde çalıştığımız Rusya'nın ve İran
'ın sorumluğudur. Çünkü her ikisi de rejimin garantörüdür"
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