Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa...
18 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:12 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Suriye
krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"
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