Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa...

18 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Suriye krizine çözüm çabaları) Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:12 Kaynak: AA
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