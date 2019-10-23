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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük...

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır"

Suriye Milli Ordusu, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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