Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır"
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye Milli Ordusu önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamışlardır"
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