Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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