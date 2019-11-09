Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
7 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'nin zenginlikleri üzerinde hiç kimsenin hakkı olmadığını söyledi.
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