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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:51 Kaynak: AA
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