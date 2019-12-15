Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:51 Kaynak: AA
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