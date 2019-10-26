Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz"
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:50 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz"
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