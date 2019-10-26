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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en...

23 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz"

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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