Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla...

34 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:28 Kaynak: AA
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