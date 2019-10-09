Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:28 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye rejiminin İstanbul Başkonsolosluğuna Barış Pınarı Harekatıyla ilgili notayla bildirim yapıldığını söyledi.
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